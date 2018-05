Angefangen hat sie als eine Art Klassentreffen für eine Handvoll Nerds, mittlerweile ist die re:publica im Mainstream angekommen. Das zeigen schon die reinen Zahlen für die kommenden drei Tage: 500 Stunden Programm auf 19 Bühnen für zehntausend erwartete Besucher aus 70 Ländern. Wie sich die Digitalkonferenz seit 2007 verändert hat und ob es in Berlin auch Antworten auf die ganz großen Fragen zur digitalen Gesellschaft gibt, das besprechen wir mit Falk Steiner, re:publica-Veteran und netzpolitischer Korrespondent im Hauptstadtstudio.

Und damit das mit der Digitalisierung vorangeht, müsste die Bundesregierung jetzt ordentlich Geld in die Hand nehmen. Ist das im neuen Haushalt vorgsehen, der heute vorgestellt wurde? Und was ist sonst so drin für #diesejungenleute? Das rechnet uns Wirtschaftsredakteurin Silke Hahne vor.

