Der Tag Reise ins syrische Kriegsgebiet

Wer als Journalist aus Syrien berichten will, kann dies auf offiziellem Wege nur mit Erlaubnis der Regierung. Doch was heißt das für die eigene Berichterstattung? Unser Reporter berichtet von seiner Reise. Außerdem: Welche Interessen die Europäische Union am Atomabkommen mit Iran hat.

Von Ann-Kathrin Büüsker

