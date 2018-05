Zum Abschluss ihres China-Besuchs ist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute nach Shenzhen gereist. Die Stadt gilt als Innovationskammer Chinas. Für Unternehmen wie Siemens, das hier unter anderem Röntgengeräte entwickelt. Aber vor allem auch für zahlreiche Startups. Was macht den Standort wirtschaftlich so erfolgreich, dass hier schlaue Köpfe aus aller Welt her kommen, trotz der restriktiven Politik Chinas? Das erklärt unser Shanghai-Korrespondent Steffen Wurzel.

Fällt das Abtreibungsverbot in Irland?

In Irland sind Abtreibungen seit den 80er-Jahren strikt verboten. Nur in seltenen Ausnahmefällen sind sie erlaubt, erklärt ARD-Korrespondentin Stephanie Pieper. Das hat dazu geführt, dass Frauen, die abtreiben wollen, ins Ausland reisen müssen. In einem Referendum entscheiden die Iren nun, ob das Gesetz geändert wird. Beide Seiten haben starke Argumente und kämpfen mit harten Bandagen für ihre Überzeugungen.