Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland findet den Vorschlag gut: Alle hier in Deutschland lebenden, auch die Migranten, sollten einmal verpflichtend eine KZ-Gedenkstätte in Deutschland besuchen. So könne Antisemitismus entgegengewirkt werden. Rikola Gunnar Lüttkenau, Sprecher der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald, erklärt, warum er nicht glaubt, dass das das richtige Rezept ist.

Vor einem Jahr spekulierten noch viele, ob Steve Bannon nicht in Wirklichkeit der heimliche US-Präsident sei, der im Hintergrund die Fäden von Trumps ultranationalistischer Politik zieht. Doch jetzt ist Bannon in jeder Hinsicht abserviert, zunächst als Trumps Berater im Weißen Haus und jetzt auch als Chef der rechten Nachrichtenseite Breitbart News. Doch ein Ende des Rechtsnationalismus in den USA bedeutet das noch lange nicht, glaubt unser langjähriger Washington-Korrespondent Marcus Pindur.

Sag mir, wie Du wohnst - und ich sag Dir, was Du bist! Die Wohnungsnot in Deutschland wird mehr und mehr zum Thema, das einen Großteil der in Deutschland lebenden Menschen bewegt. Das belegt eine jetzt veröffentlichte Studie der Caritas. Dabei sind die Rezepte gegen den Mangel einfach und längst bewehrt, sagt der Politiologe und Experte für soziales Bauen Professor Volker Eichener von der Hochschule Düsseldorf. Er glaubt: "Wir brauchen wieder einen Bundesminister für Wohnungsbau!"