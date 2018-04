Lungenkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten und eine der tödlichsten. Klar, dass viele aufhorchen, wenn eine Studie neue Hoffnung verspricht. So wie aktuell aus den USA. Die Forscher sagen: Wenn Patienten vor der eigentlichen Behandlungen eine Immuntherapie bekommen, verhindert das die weitere Ausbreitung des Tumors und verlängert das Leben deutlich. Die Beteiligten selbst sprechen bereits von einem "Paradigmenwechsel". Aber wie seriös ist die Studie wirklich und wie weit die Medizin? Carsten Schröder aus unserer Wissenschaftsredaktion findet: Damit wird vor allem mit der Hoffnung der Patienten gespielt.

Es ist noch nicht lange her, da wurde in Deutschland heftig darüber gestritten, ob der türkische Präsident hierzulande Wahlkampf machen darf - in Stadien, Vereinsheimen und auf Marktplätzen. Jetzt könnte das ganze Spiel von vorne losgehen, nachdem Recep Tayyip Erdogan spontan entschieden hat, dass er sich in nur neun Wochen wiederwählen lassen will. Müssen sich Kommunen also darauf einstellen, einmal mehr zu Protagonisten zu werden, im deutsch-türkischen Konflikt? Sprechen wir drüber, mit dem Kollegen Kemal Hür.

