Der Tag Tops und Flops: So war das Jahr 2017

Trump, Jamaika-Verhandlungen, der Einzug der AfD in den Bundestag. Das Jahr 2017 hat wieder viele einschneidende Ereignisse gebracht. Was waren für ihn die entscheidenden Erlebnisse? Und was erwartet er für 2018? Dazu habe ich mich mit Rainer Burchardt – langjähriger Chefredakteur des Dlf und nach wie vor „homo politicus“ – für diese Ausgabe des Podcasts verabredet.

Von Dirk-Oliver Heckmann

