Aller Korruptionsvorwürfe zum Trotz: Ungarn hat bei den Parlamentswahlen mit klarer Mehrheit Viktor Orban wiedergewählt. Wie der Erfolg zu erklären ist und worauf die EU jetzt pochen sollte, erklärt ARD-Korrespondent Srdjan Govedarica.

Nach der Todesfahrt von Münster war in einigen Medien schnell von einem Anschlag die Rede. Zu schnell. Wieso es nicht überraschend ist, dass Journalisten in Situationen wie am Samstagnachmittag Fehler machen, erklärt Medienjournalist Daniel Bouhs.

Hat Syriens Machthaber Assad wieder Giftgas eingesetzt, oder ist das nur eine Inszenierung der islamistischen Rebellen, um den Westen dazu zu bringen, einzugreifen? Anna Osius, Korrespondentin im ARD-Studio Kairo, erklärt, wie man im syrischen Propagandakrieg den Blick für das Wesentliche nicht verliert.