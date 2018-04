Russland kann kein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung mit den USA haben, davon ist unser Moskau-Korrespondent Thielko Grieß überzeugt. Warum die Russen allerdings vehement abstreiten, dass im syrischen Duma Giftgas eingesetzt wurde, kann er sich nicht so recht erklären. Ob sich überhaupt jemals klären lässt, was dort passiert ist - fraglich. Ein Gespräch über die schwierige Suche nach der Wahrheit.

Gedenken an die Opfer des Holocaust

Yom Hashoah ist in Israel ein nationaler Feiertag, an dem der Opfer des Holocaust gedacht wird. Unser Korrespondent Benjamin Hammer beschreibt, was an diesem Tag passiert und erklärt, wie prägend die Erfahrung des Holocaust noch immer für die jüdische Bevölkerung Israels ist.