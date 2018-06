Der Tag Was treibt Söder?

Der Flüchtlingsstreit zwischen CDU und CSU ist alles andere als beigelegt – im Gegenteil. Derzeit steht sogar ein Bruch der Fraktionsgemeinschaft im Raum. Treibende Kraft ist offenbar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Was treibt ihn an? Außerdem: Was für die hoch umstrittene Erhöhung der Parteienfinanzierung spricht.

Von Dirk-Oliver Heckmann

