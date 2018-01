"Coolest Monkey in the Jungle": Einen Pullover mit diesem Aufdruck zieht H&M ausgerechnet einem schwarzen Jungen an und löst mit dieser Kampagne eine aufgeregte Netz-Debatte aus. Für viele ist das lupenreiner Rassismus - andere finden die Aufregung völlig übertrieben. Doch im Zweifel entscheiden Betroffene selbst, ob sie sich diskriminiert fühlen, findet Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland.

Zwei Jahre war zwischen den Koreas Funkstille, jetzt reden sie endlich wieder miteinander und das mit ersten Konsequenzen. Der Norden schickt ein Team zu den Olympischen Spielen im Februar. Das hatte der Gastgeber im Süden ja schon lange angeboten. Frank Hollmann berichtet für uns aus Seoul, was das für den Sport und für eine eventuelle Wiedervereinigung bedeutet.

Und: 40 Prozent weniger CO2 bis 2020 - Die GroKo-Sondierer könnten dieses Klimaziel jetzt kippen. War das schon immer unrealistisch? Bricht die Kanzlerin damit ein Wahlversprechen? Das sortiert unsere Hauptstadtkollegin Katharina Hamberger.