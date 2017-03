Dazu passt, dass der Dreißigjährige 1963 als Jurymitglied zum renommierten ARD-Wettbewerb nach München reiste, angesichts der Preisgeldsumme spontan auf die Seite der Teilnehmer wechselte und siegte. Es war der Beginn seiner internationalen Star-Karriere. Auf der Piccolo-Trompete entdeckte André für sich und sein Publikum das Melos im Glanz barocker Blechbläsersätze, bevor die Originalklangbewegung auf Naturtrompeten auch dieses Feld mit Erfolg in Angriff nahm. Ebenso darf er als Protagonist der heute so beliebten Recitals von Trompete und Orgel gelten.

Riesiges Repertoire von Barock bis Pop

Unter seinen mehr als 250 Schallplatten- und CD-Aufnahmen, auch in Gold und Platin, findet sich neben bekanntem und weniger bekanntem Klassikrepertoire auch viel Hörenswertes aus der Moderne, Widmungs-Kompositionen der französischen Avantgarde ebenso wie Jazz- und Pop-Titel. Für André war klar, dass die Trompete gemischte Gefühle auslösen kann, "weil sie ihren kriegerischen Einsatz, den Goût des Triumphs behalten hat". Die Trompete wäre aber auch in der Lage, "Mädchen im Reigen tanzen zu lassen". Zum fünften Todestag des legendären Trompeters bietet die Sendung eine exemplarische Auswahl an.