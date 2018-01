In Dessau in Sachsen-Anhalt haben mehrere tausend Menschen an den Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh erinnert.

Er war heute vor 13 Jahren in einer Arrestzelle verbrannt. Die Polizei sprach von rund 3.000 Demonstranten, die Organisatoren von mehr als 4.000. Die Teilnehmer zogen mit Fahnen und Transparenten durch die Stadt. Dabei wurde auch "Oury Jalloh, das war Mord" skandiert und eine lückenlose Aufklärung des Falls gefordert.



An einer zeitgleich stattfindenden Kundgebung der AfD beteiligten sich laut Polizei rund 150 Menschen. Sie wandten sich gegen eine "Diskreditierung von Justiz und Polizei".



Nach offiziellen Angaben hatte sich der damals 37-jährige Asylbewerber aus Sierra Leone selbst angezündet. Neue Gutachten ließen zuletzt wieder Zweifel an dieser Version aufkommen. - Die Staatsanwaltschaft Halle hatte die Ermittlungen zu dem Fall im Oktober eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.