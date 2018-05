Mit dem Festival "Detroit - Berlin: One Circle" will das Berliner Theater HAU einen Kreis schließen. Spätestens seit dem Ende der 1980er-Jahre sind beide Städte kulturell miteinander verbunden. "Techno wurde zwar in Detroit erfunden, kam aber erst in Berlin zu Größe und Prominenz", sagte Sarah Reimann, eine der Festivalkuratorinnen, im Deutschlandfunk. Während Berlin boome, liege Detroit noch immer größtenteils brach. Das dreitägige Festival woll mit Konzerten, Installationen, Gesprächsrunden und Filmen die Gemeinsamkeiten in Sachen Musik, Städtebau und Zukunftsvisionen der Techno-Pionierstädte ausloten.

"Die Kultur muss frei bleiben"

Ähnlich wie im Berlin der 1990er-Jahre ziehe es US-Künstler in die einstige Motorcity, dort gebe es genug Raum für Ateliers, Proberäume und Aktionen. "Detroit könnte das Potential im Bereich Clubs und Konzerte sehr viel besser nutzen", sagte Reimman. Wenn es nicht noch immer die alte Sperrstundenregelung gäbe. "Dafür müssen Künstler sich politisch einsetzen. Ein Mittelweg muss gefunden werden, der Kultur und Kunst mehr fördert. Aber die Kultur muss frei bleiben, nicht zur Standortpolitik werden."

