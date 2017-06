In den USA hat ein Bundesrichter die Abschiebung von rund 1.400 Irakern vorerst gestoppt.

Der Richter entschied in Detroit im Bundesstaat Michigan, die Konsequenzen, die den Menschen in ihrer Heimat drohten, wögen schwerer als die Vorteile, die sich die Regierung von den Abschiebungen verspreche. Die einstweilige Verfügung gilt landesweit. Geklagt hatte die Bürgerrechtsorganisation ACLU. Sie vertritt mehr als hundert Christen aus der Region Detroit und argumentiert, bei einer Rückkehr in den Irak drohe den Menschen Verfolgung, Folter oder Tod. - Die US-Einwanderungs-Polizei hatte im Juni bereits zahlreiche Iraker festgesetzt, die schon in wenigen Tagen abgeschoben werden sollten, unter anderem, weil sie straffällig geworden waren.