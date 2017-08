Die US-Bundespolizei FBI steht künftig unter der Leitung von Christopher Wray.

Der Senat in Washington bestätigte den Personalvorschlag von Präsident Trump mit großer Mehrheit. Wray folgt James Comey nach, den Trump im Mai entlassen hatte. Der neue FBI-Chef arbeitete zuvor unter anderem als Strafverteidiger und Staatsanwalt. Er tritt sein Amt in einer Phase an, in der das FBI ermittelt, ob das Wahlkampfteam Trumps mit einer möglichen Beeinflussung der Präsidentenwahl durch Russland zu tun hatte. Die Entlassung seines Vorgängers Comey hatte Vorwürfe ausgelöst, wonach Trump versuche, diese Ermittlungen zu behindern.