Wegen des G20-Gipfels in der nächsten Woche in Hamburg nimmt die Bundespolizei seit heute auch an der deutsch-dänischen Grenze verschärfte Kontrollen vor.

Ein Sprecher verwies darauf, dass der Ferienverkehr dadurch nicht übermäßig beeinträchtigt werden solle. Die Maßnahmen dienten dazu, mögliche gewaltbereite Demonstranten aufzuspüren. Auch an der deutsch-belgischen Grenze wird seit mehreren Tagen intensiver kontrolliert.



Der G20-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs werden mehr als 100.000 Demonstranten erwartet.