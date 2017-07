Mit Emmanuel Macron haben die deutsch-französischen Beziehungen

Der erste deutsch-französische Ministerrat habe gezeigt, die Chemie zwischen Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel stimme. Das sei goldwert auch für Fortschritte in Europa, sagte Jung, Mitglied der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, im Deutschlandfunk. Zwar stelle Macron mit Blick auf die Einführung einer europäischen Steuer auf Finanztransaktionen auch mal nationale Interessen in den Vordergrund, es gebe aber erstaunliche Entwicklungen bei europäischen Reformvorhaben.



Bundeskanzlerin Merkel habe sich offen gezeigt für Vorschläge Macrons, beispielsweise für einen europäischen Finanzminister und einen europäischen Haushalt. Das zeige, eine neue Dynamik in Europa sei möglich und die sei auch nötig. Bemerkenswert sei auch die enge Zusammenarbeit, die Deutschland und Frankreich in der Verteidigungspolitik vereinbart hätten – unter anderem gemeinsam Rüstungsgüter zu beschaffen. Verteidigigungspoltik sei traditionell eine nationale Hoheitsfrage.