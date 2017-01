Deutsch-österreichische Grenze Regierung will Kontrollen noch über Mitte des Jahres hinaus

Ein Kontrolle am Grenzübergang in Mittenwald (Bayern). (picture alliance / dpa/ Sven Hoppe)

Die Bundesregierung drängt auf eine Verlängerung der deutsch-österreichischen Grenzkontrollen über die bislang vorgesehenen drei Monate hinaus.

Dies ergibt sich aus einer Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, aus der die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren. Darin heißt es, die Regierung halte Kontrollen an den Binnengrenzen voraussichtlich bis weit in die zweite Jahreshälfte für erforderlich. Die Europäische Kommission hatte am vergangenen Mittwoch grünes Licht dafür gegeben, die Kontrollen über Februar hinaus für weitere drei Monate aufrechtzuerhalten.