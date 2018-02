Bundeskanzlerin Merkel sieht noch erheblichen Verbesserungsbedarf in den Beziehungen zu Polen.

Nach dem Antrittsbesuch des neuen polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki in Berlin sprach die Kanzlerin von ernsthaften Meinungsunterschieden in mehreren Fragen. Gleichzeitig lobte sie die enge Zusammenarbeit der beiden Länder in der Verteidigungs- und Außenpolitik.



Morawiecki erneuerte seine Kritik an der geplanten Gas-Pipeline Nord Stream 2. Diese soll von Russland durch die Ostsee nach Deutschland führen. Der polnische Ministerpräsident warnte die Bundesregierung davor, sich von Russland abhängig zu machen. Außerdem verteidigte er die umstrittene Justizreform seines Landes.

