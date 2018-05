Der russische Außenminister Lawrow hat sich für intensivere direkte Gespräche mit Deutschland ausgesprochen.

Das sei besser als jegliche "Mikrofondiplomatie", sagte er zum Auftakt eines Treffens mit Bundesaußenminister Maas in Moskau. Lawrow reagierte damit auf Äußerungen von Maas in einem "Spiegel"-Interview. Der Bundesaußenminister hatte Russland vorgeworfen, zunehmend feindselig zu agieren. Maas betonte heute in Moskau, auch er schätze das direkte Gespräch. Deshalb sei er froh über das persönliche Treffen mit Lawrow.



Zu den Themen, die die deutsch-russischen Beziehungen belasten, gehören die Konflikte in der Ukraine und Syrien sowie die gegenseitigen Sanktionen.

