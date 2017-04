Deutsch-Türken vor dem Referendum Beziehungsstatus: Kompliziert

Am 16. April entscheidet die Türkei in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems. Diese Verfassungsreform würde Recep Tayyip Erdogan weitere Rechte und Kompetenzen zuteilen. Abstimmungsberechtigt sind auch 1,6 Millionen in Deutschland lebende Türken. Die Auslandstürken könnten bei der Wahl das Zünglein an der Waage sein.

Von Sabine Demmer