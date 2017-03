Zwei türkische Minister können nicht wie geplant in Deutschland auftreten und für die Politik von Präsident Erdogan werben.

Die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg zog kurzfristig ihre Zustimmung zur Vermietung einer Halle zurück, in der Justizminister Bozdag heute Abend sprechen sollte. Als Grund wurden Sicherheitsbedenken angeführt. Bozdag zeigte sich über die Entscheidung verärgert und warf Deutschland vor, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu missachten. Ein Treffen mit Bundesjustizminister Maas sagte er ab. Dazu erklärte Außenminister Gabriel, wenn Gäste aus der Türkei nach Deutschland kämen, dann erwarte er, dass sie nicht nur Wahlkampf machten, sondern auch zum Dialog bereit seien.



Ein für Sonntag in Köln angekündigter Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Zeybekci kann ebenfalls nicht wie geplant stattfinden. Nach Angaben der Stadt besteht für den vorgesehenen Saal kein Mietvertrag. Die Organisatoren suchen jetzt nach einer Ausweichmöglichkeit. Politiker verschiedener Parteien hatten ein Verbot der Auftritte gefordert, weil sie darin Werbung für eine autoritäre Politik Erdogans sehen. Die Türkei hält Mitte April ein Referendum über größere Befugnisse des Präsidenten ab.