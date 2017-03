Die türkische Justiz lässt den deutschen Journalisten Deniz Yücel unter hanebüchenen Vorwürfen einsperren und wenige Tage später reist der zuständige Justizminister an und möchte sich von Anhängern in Deutschland für eben dieses Vorgehen gegen sogenannte "Terroristen" feiern lassen. Hätten die Verantwortlichen – ob in Gaggenau oder Berlin - das zugelassen, hätten sie sich weltweit der Lächerlichkeit preisgegeben.

Erdogan braucht die Stimmen der Auslandstürken

In Ankara dagegen hätte man sich gewundert. Denn in Wirklichkeit haben Präsident Erdogan und seine Getreuen auf eine Gegenreaktion Deutschlands gesetzt – die jüngsten, überaus entspannten Auftritte von AKP-Funktionären in deutschen Talkshows darf man dafür als Beleg nehmen. Denn niemand sollte glauben, die Inhaftierung Deniz Yücels und die geplanten Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland fielen zufällig zusammen. Nein, die Eskalation in den deutsch-türkischen Beziehungen ist von Ankara bewusst herbeigeführt worden, weil sie Erdogan nützt vor dem Referendum über die Verfassungsreform Mitte April.

Mit der Einführung des Präsidialsystems würden die letzten Reste der parlamentarischen Demokratie in der Türkei beseitigt. Umfragen zufolge gibt es für diesen Systemwechsel aber keine eindeutige Mehrheit in der Bevölkerung. Präsident Erdogan braucht also die Stimmen der Auslandstürken, nicht zuletzt der 1,4 Millionen stimmberechtigten türkischen Staatsangehörigen in Deutschland. Die sollen jetzt den Eindruck bekommen, Deutschland diskriminiere wieder einmal hier lebende Türken; die Kritik an Erdogan und den Menschenrechtsverletzungen sei nichts anderes als die Arroganz der Deutschen, die die Türkei als Land zweiter Klasse sähen, wie es der türkische Außenminister formulierte. Die Ermittlungen gegen türkische Imame wegen Spionage? Diskriminierung des Islam! Die Berichterstattung deutscher Medien über die Türkei? Blanker Rassismus. Diese Botschaften tragen türkische Medien dieser Tage ununterbrochen in die Wohnzimmer von Berlin-Kreuzberg und Köln-Mühlheim.

Wer unter den Deutschtürken für ein Nein bei der Abstimmung wirbt, wird als "Verräter" an den Pranger gestellt. So soll wenigstens in Deutschland die notwendige Mehrheit für Erdogans Autokratie zustande kommen.



Wenn sich der türkische Außenminister Cavusoglu zu der Aussage versteigt, Deutschland wolle mit den Absagen für seine Ministerkollegen die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei verhindern, dann darf dies als ein weiterer Beleg für die Absicht hinter dem Streit gelten. Was Erdogan derzeit in Deutschland auf dem Rücken der Deutschtürken zur Sicherung seiner Herrschaft anzettelt, ist ein starkes Stück. Es ist gut, dass er dabei in die Schranken gewiesen wird.

Ankara wird den Streit mit Deutschland nicht eskalieren lassen

Die türkische Regierung kündigt nun Gegenmaßnahmen an. Es steht zu befürchten, dass der Journalist Yücel so schnell nicht freikommen und weiter als eine Art Geisel gehalten wird. Auch könnte die Arbeit deutscher politischer Stiftungen und der Goethe-Institute in der Türkei eingeschränkt werden. Ansonsten jedoch wird Ankara den Streit mit Deutschland nicht über ein der AKP nützliches, wahlkampftaktisches Ausmaß hinaus eskalieren lassen. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner des Landes in Europa – und die Türkei steckt mitten in einer Wirtschaftskrise. Wenn auch die letzten deutschen Touristen wegblieben, wäre das der Todesstoß für die türkischen Hoteliers. Die Türkei hat nicht mehr viele Freunde – und Deutschland war bislang ein Freund, wenn auch ein kritischer.



Sollte Erdogan bei der Volksabstimmung am 16. April sein Ziel eines Ein-Mann-Staates erreichen, wird er sich wieder mäßigen und vermutlich unseren Kollegen Deniz Yücel aus dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri freilassen. Doch schon jetzt sollte klar sein: Ein Weiter-so-wie-bisher darf es in den deutsch-türkischen Beziehungen nach dieser schändlichen Behandlung eines unbescholtenen Journalisten nicht geben.