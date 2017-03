Bundesaußenminister Gabriel hat die Erwartungen an das für heute geplante Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu gedämpft.

Er glaube, dass eine ganze Reihe von Gesprächen nötig sei, um wieder ein besseres Verhältnis zu erreichen, sagte Gabriel im Zweiten Deutschen Fernsehen. Durch diese schwierige Phase müsse man jetzt durch. Das Treffen mit dem türkischen Außenminister soll am Vormittag in Berlin stattfinden. - Cavusoglu hatte gestern Abend bei einem Auftritt in Hamburg erneut schwere Vorwürfe gegen Deutschland erhoben. Er sprach unter anderem von systematischer Unterdrückung der hier lebenden Türken. Zugleich verbat er sich Lektionen in Sachen Menschenrechte und Demokratie seitens der Bundesregierung. Zuvor hatte der türkische Politiker die Bundesrepublik mit Nazi-Deutschland verglichen. Cavusoglu war für seine Rede vor rund 300 Anhängern in die Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg ausgewichen, nachdem sein Auftritt am ursprünglich vorgesehenen Veranstaltungsort wegen Mängeln beim Brandschutz untersagt worden war.



EU-Kommissionspräsident Juncker bezeichnete den Nazi-Vergleich im Sender 'RTL Luxemburg' als Frechheit. Er könne eine solche Äußerung nicht akzeptieren.