Bundesaußenminister Gabriel hat angesichts der aktuellen Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen die Notwendigkeit eines respektvollen Umgangs betont.

Nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu in Berlin sagte Gabriel, das Gespräch sei gut und ehrlich, aber auch hart und kontrovers gewesen. Man habe über strittige Themen wie die Inhaftierung des Journalisten Yücel und Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland gesprochen. Gabriel betonte, er sei sich mit Cavusoglu einig gewesen, dass die Beziehungen beider Länder dadurch nicht nachhaltig beschädigt werden dürften. Er habe zudem deutlich gemacht, dass es Grenzen gebe, die man nicht überschreiten dürfe. Dazu zählten die Vergleiche mit Nazi-Deutschland. Cavusoglu habe seinerseits Respekt für die türkische Seite eingefordert.



Beide Minister wollen sich nach Angaben Gabriels in Kürze erneut treffen.