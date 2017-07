Nein, so richtig überraschend kam die Absage aus Ankara nicht: Natürlich liegt auch Konya in der Türkei. Und natürlich liegt auch der Schluss nahe, dass es sich nun, rund um den Jahrestag des Putschversuches, um die politische Retourkutsche für das Auftrittsverbot für Präsident Recep Tayyip Erdogan rund um den G20-Gipfel in Hamburg handelt.

Allerdings: Ankara hat hier ein ganz großes Fass aufgemacht. Der AWACS-Einsatz ist ein NATO-Einsatz, dem Bündnis, in dem Türkei wie Bundesrepublik Mitglieder sind. Ohne das deutsche Personal kann der Einsatz nicht durchgeführt werden. Und Konya ist ausdrücklich auch ein NATO-Stützpunkt. Die Türkei stellt also offen ihr Verhältnis zur NATO in Frage, wenn sie den deutschen Verteidigungspolitikern nun auch den Zugang zu den auf diesem Luftwaffenstützpunkt stationierten deutschen Soldaten verweigert.

Es scheint nicht weit her mit türkischer Bündnisfähigkeit

Zwar bedient sich die türkische Seite eines Taschenspielertricks, indem sie gar nicht den Zugang zum Stützpunkt selbst, sondern den Weg dorthin verunmöglicht, doch das ist in der politischen Bewertung nachrangig.

Konnte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Streit um Incirlik noch als bilaterales Problem zweier NATO-Mitglieder abtun, ist das im Fall Konya kaum möglich. Nun hat nicht nur Berlin ein Problem, sondern auch Brüssel – und Stoltenberg und die NATO werden sich verhalten müssen.

Aber nicht nur die. Das Problem war absehbar, es kam nicht überraschend. Und trotzdem: Die Bundesregierung, allen voran das Verteidigungsministerium, aber auch der Regierungssprecher, haben wiederholt den Unterschied zwischen dem türkischen Stützpunkt Incirlik und der NATO-Luftwaffenbasis Konya betont – doch der scheint der türkischen Seite nun ziemlich egal zu sein. Auch dass Staatspräsident Erdogan höchstpersönlich der Kanzlerin noch im Mai einen Besuch der Abgeordneten in Konya zusagte, ist offenbar bereits wieder Geschichte. Es scheint mit der Bündnisfähigkeit der Türkei nicht mehr weit her zu sein – und ihren Führungsfiguren selbst ist das offenbar auch ziemlich egal.

Auf wie viel Kräftemessen lässt sich Schwarz-Rot ein?

Gut zwei Monate vor der Bundestagswahl gibt es damit nun wieder ein neues außenpolitisches Großthema: Wie verlässlich ist diese Türkei als Partner? Und: auf wie viel Kräftemessen mit Ankara lässt sich die scheidende schwarz-rote Bundesregierung noch ein? Im Hintergrund steht immer noch die Frage, ob Erdogan gegebenenfalls das – für die Türkei durchaus lukrative – Flüchtlingsabkommen aufkündigt. Und damit das abgeflaute, beherrschende Thema der Mitte der Legislaturperiode mitten in den Bundestagswahlkampf zurückbringt.

Konsequent wäre es, nun unmittelbar aus Konya abzuziehen - damit wäre zumindest ein Druckmittel weniger in der Hand Erdogans.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.