Vor dem Hintergrund der Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen sind die Außenminister Gabriel und Cavusoglu zu einem Gespräch zusammengekommen.

Das Treffen in einem Berliner Hotel ist der erste persönliche Kontakt von Vertretern beider Regierungen seit der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel Anfang vergangener Woche in Istanbul. Weiterer Streitpunkt sind abgesagte Wahlkampfauftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland. Der türkische Präsident Erdogan und auch Cavusoglu haben die Absagen als Nazi-Methoden bezeichnet.