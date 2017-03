Die Deutsch-Türkischen Beziehungen sind für beide Länder wichtig. Da ist es gut, wenn man nicht nur übereinander spricht, wie in den vergangenen Wochen nur zu oft, sondern auch miteinander, wie Außenminister Sigmar Gabriel und der türkische Amtskollege Mevlüt Cavusoglu heute Morgen in Berlin. Dass dabei kaum damit zu rechnen war, dass die türkische Seite ankündigt, deutschen Forderungen im Fall Yücel, bei den Menschenrechten, bei der Rechtstaatlichkeit nachzukommen, ist dafür erst einmal nachrangig. Die Türkei ist wirtschaftlich, militärisch und eigentlich auch politisch ein Partner, und als solcher muss sie sich auch entsprechend verhalten – selbst im Dissens.

Natürlich muss die Bundesrepublik einfordern, dass die Türkei aus dem Ausnahmezustand keinen Regelzustand werden lässt. Der Übergang zu einem Präsidialsystem, das Recep Tayyip Erdogan massiv Machtbefugnisse einräumt, kann von Berlin nicht gutgeheißen werden. Und das übrigens auch nicht vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, in der allzu starke Männer an der Staatsspitze eben nicht Frieden, Freiheit und Wohlstand, aber sehr wohl Schlechtes für Deutschland und seine Nachbarn mit sich brachten. Gerade deshalb sind die türkischen Vergleiche mit dem Nationalsozialismus nicht nur unpassend und relativistisch, sie müssten eigentlich inhaltlich, wenn überhaupt, umgekehrt angestellt werden.

Appeasement oder Affront

Genau das wird aller Voraussicht nach noch in dieser Woche die Beziehungen erneut belasten, die heute vergleichsweise entspannt wirkten. Heute bereits hat der zuständige Ausschuss der parlamentarischen Versammlung des Europarates eine verschärfte Beobachtung der Lage in der Türkei gefordert. Und am Freitag wird die Venedig-Kommission des Europarates über ihren Bericht zur Lage in der Türkei beraten, auf den das Auswärtige Amt immer wieder verwiesen hat. Ein Bericht, der, so berichteten es mehrere Medien vorab, von einem "dramatischen Rückschritt der demokratischen Ordnung" spricht und von einem Mangel an Kontrollsystemen, um ein autoritäres System zu verhindern.

Die Bundesregierung wird schon sehr bald vor einer ganz einfachen Frage stehen, die überaus schwer zu beantworten ist: Wird sie, wie in der Vergangenheit, der türkischen Seite dabei helfen, eine Abstimmung auch in den Konsulaten in Deutschland stattfinden zu lassen, bei der sie zutiefst überzeugt sein muss, dass diese die Gefahr der Abschaffung der Demokratie in sich birgt? Und wenn sie das nicht will, ist sie dann bereit, die Konsequenzen, den Unfrieden, die dann erwartbare massive Verschlechterung der Beziehungen in Kauf zu nehmen? Oder ist das Interesse an einer Zusammenarbeit mit dieser Türkei so groß, dass es doch nur bei kritischen Worten bleiben wird? Offiziell wird das Ersuchen der Türkei um Hilfe bei der Durchführung des Referendums in Deutschland derzeit noch geprüft – doch irgendwann wird man sich entscheiden müssen, zwischen Appeasement oder Affront, zwischen Protestnoten oder Prinzipientreue.