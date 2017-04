Angesichts der Debatte um die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei sieht der Geschäftsführer der deutsch-türkischen Industrie- und Handelskammer, Noether, einen EU-Beitritt des Landes in weite Ferne gerückt.

Ankara habe allerdings ein großes wirtschaftliches Interesse

daran, die Zollunion mit der Europäischen Union auszubauen, sagte Noether im Deutschlandfunk. Die Unternehmen hofften darauf, dass nach dem Referendum die Partner wieder am Verhandlungstisch Themen besprechen würden. Die Türkei sei sich im Klaren darüber, dass es eine sehr starke Abhängigkeit von den Ländern der Europäischen Union in den Bereichen Handel und Investitionen gebe. Nöther betonte, derzeit gebe es mehr als 6.800 deutsche Unternehmen in der Türkei. Viele von ihnen würden unabhängig von der Volksabstimmung an ihren langfristigen Plänen festhalten.