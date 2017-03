Der türkische Außenminister Cavusoglu hat sich gegen eine Einmischung in den Wahlkampf in seinem Land verwahrt.

Deutschland solle es unterlassen, zu dem für April geplanten Verfassungsreferendum Stellung zu beziehen, sagte er am Rande der Tourismusmesse ITB in Berlin. Die Bundesrepublik müsse entscheiden, ob sie die Türkei als Freund oder Feind sehe. Cavusoglu hatte sich vorher in einem Berliner Hotel mit Bundesaußenminister Gabriel getroffen. Er bezeichnete es als "offen".



Gabriel selbst hatte zuvor erklärt, man halte am Dialog fest, weil das Verhältnis zwischen beiden Ländern nicht nachhaltig beschädigt werden dürfe. Er habe Cavasoglu aber auch deutlich gemacht, dass es Grenzen gebe, die nicht überschritten werden dürften. Dazu zählten die Vergleiche mit Nazi-Deutschland.



Der SPD-Außenpolitiker Nietan wertete Cavasoglus Auftreten als konstruktiv. Im Deutschlandfunk sprach Nietan von einem wichtigen Zeichen für das Bemühen, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wieder in ruhigere Fahrwasser zu leiten.