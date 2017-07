Die Bundesregierung hat angekündigt, ihre Türkei-Politik neu auszurichten. Auch der Ton wird schärfer. Kanzleramtsminister Altmaier schloss weitere Maßnahmen nicht aus. Der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci betonte nun, die deutschen Investitionen seien sicher.

Zeybekci sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dafür trage die türkische Regierung Sorge. Zugleich wies er Medienberichte als haltlos zurück, wonach die Türkei der deutschen Regierung eine Liste mit Unternehmen gegeben habe, die sie mit dem Putschversuch vom vergangenen Jahr in Verbindung bringe.

Zeybekci bezeichnete die Krise zwischen der Türkei und Deutschland als vorübergehend. Man müsse daher mit Aussagen, die wirtschaftlichen Schaden anrichten können, zurückhaltend sein.

Schäuble vergleicht Türkei mit DDR

Zuvor hatten deutsche Spitzenpolitiker die Ankara deutlich kritisiert. Bundesfinanzminister Schäuble (CDU) sagte der "Bild"-Zeitung: "Die Türkei verhaftet inzwischen willkürlich und hält konsularische Mindeststandards nicht ein. Das erinnert mich daran, wie es früher in der DDR war." Wenn es dabei bleibe, müsse man den Bürgern sagen, dass sie auf eigenes Risiko in die Türkei reisten.

Auch Bundesjustizminister Maas (SPD) betonte, wer in die Türkei reise, verbringe seinen Urlaub nicht in einem Rechtsstaat. Das Auswärtige Amt hatte am Donnerstag die Reisehinweise in die Türkei verschärft, was den Tourismus des Landes beeinflussen könnte. Außenminister Gabriel sagte zudem: "Man kann niemandem zu Investitionen in einem Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt und sogar Unternehmen in die Nähe von Terroristen gerückt werden."

.@peteraltmaier ist überzeugt, dass es in der #Türkei noch Politiker gibt, die "vernünftige Verhältnisse zwischen den Staaten möchten". pic.twitter.com/YvtUWWpxeZ — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) 21. Juli 2017

Kanzleramtsminister Altmaier erklärte: "Wir werden zu jedem Zeitpunkt prüfen, ob weitere Beschlüsse notwendig sind". Diese würden dann gegebenenfalls öffentlich verkündet werden, sagte er im ZDF-"Morgenmagazin".

Mir liegen Beziehungen zu Türkei sehr am Herzen. Sie soll Teil d. Westens bleiben. Kann dazu leider bei türk Reg keine Bereitschaft erkennen — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 20. Juli 2017

Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) kritiserte die Pläne als unzureichend. Man dürfe die Exportbürgschaften für deutsche Lieferungen in die Türkei nicht nur überdenken, sondern müsse klar sagen, dass es diese nicht mehr geben werde, sagte Roth im Deutschlandfunk. Dlf-Korrespondent Stephan Detjen nannte den Auftritt Gabriels "auch Wahlkampf". Gökay Sofuoglu von der Türkischen Gemeinde Deutschlands begrüßte dagegen Gabriels Schritte. Diese ließen seiner Ansicht nach sogar "eine Tür offen" für eine Reaktion der türkischen Regierung, sagte er im Deutschlandfunk.

Wirtschaftliche Beziehungen auf dem Prüfstand

(picture-alliance/ dpa-infografik)

Der Konflikt wirkt sich immer stärker auf die wirtschaftlichen Beziehungen, auf den Tourismus und auf den Handel aus. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Michael Fuchs, sagte im Deutschlandfunk, ein schärferer Kurs sei unabdingbar, auch wenn dadurch die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Fuchs sagte, alles in allem sei die deutsche Wirtschaft jedoch nicht abhängig von der Türkei.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet mit deutlichen Exporteinbußen. Man erwarte unter Einbeziehung der jetzigen Vorkommnisse einen Rückgang der Exporte in die Türkei von zehn Prozent, sagte Volker Treier, der Außenwirtschaftschef des DIHK, im Deutschlandfunk.

Laut "Bild" hat die Bundesregierung auch geplante und bereits bestehende Rüstungsprojekte mit der Türkei vorläufig auf Eis gelegt. Einzelheiten wurden nicht genannt. Bisher galt die Lieferung von Rüstungsgütern im Rahmen der Nato-Mitgliedschaft der Türkei als weitgehend unproblematisch.

Türkei beklagt "Erpressung"

Die türkische Regierung warf der Bundesregierung Erpressung vor. Als Hauptgrund für die "ernsthafte Vertrauenskrise" nannte das Außenministerium in Ankara die "Doppelmoral" der Bundesregierung im Umgang mit der Türkei. Während die Bundesregierung Terroristen der Gülen-Bewegung und der kurdischen Untergrundorganisation PKK gewähren lasse, fordere sie die Freilassung von Terrorverdächtigen in der Türkei.

Peter Steudtner ist in der Türkei in Untersuchungshaft. (privat)

Der Sprecher von Präsident Erdogan, Kalin, warf der Bundesregierung im Fall des inhaftierten deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner versuchte Einflussnahme auf die türkische Justiz vor. Der schwedische Menschenrechtler Ali Gharavi war gemeinsam mit Steudtner verhaftet worden. Die schwedische Redierung geht aber deutlich zurückhaltender als die deutsche vor.

Erdogan macht den im US-Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs vor einem Jahr verantwortlich. Unter dem von Erdogan ausgerufenen Ausnahmezustand wurden seither Zehntausende angebliche Gülen-Anhänger in Untersuchungshaft gesperrt, zahlreiche Medien geschlossen und mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert.

