Die Deutsche Bahn will bei weiteren Zügen lärmmindernde Bremsen einbauen.

Das Unternehmen stellte in Berlin seinen Lärmbericht vor. Demnach sind bereits in mehr als 70 Prozent der konzerneigenen Güterwagen lärmmindernde Bremsbeläge eingebaut. Sie bestehen aus Verbundkunststoff, statt aus Eisen. Der Kunststoff raut die Räder weniger auf und senkt so das Rollgeräusch. Bis Ende 2020 soll der komplette Fuhrpark umgerüstet sein. Auch die Privatbahnen hatten kürzlich erklärt, etwa 70 Prozent ihrer Waggons umgerüstet zu haben.



Deutsche Bahn und Private betreiben zusammen zwei Drittel der insgesamt 180.000 Güterwagen, die durch Deutschland fahren. Die übrigen 60.000 Wagen ausländischer Unternehmen haben in der Regel keine lärmmindernde Technik.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.