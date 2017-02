Deutsche Bahn Ex-Chef Grube begründet Rücktritt mit Streit über Vertragsverlängerung

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bahn, Rüdiger Grube (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Der zurückgetretene Bahnchef Grube hat bestätigt, dass er seinen Posten wegen eines Streits über seine Vertragsverlängerung aufgegeben hat.

In einem Brief Grubes an die Bahn-Mitarbeiter heißt es, ursprünglich sei ihm eine Verlängerung bis 2020 zugesichert worden, und er habe im Gegenzug auf mehr Gehalt verzichten wollen. Doch dann habe der Aufsichtsrat der Bahn die Laufzeit des neuen Vertrages um zwei Jahre verkürzen wollen. Er habe deshalb eine klare Entscheidung treffen müssen.



Grube war am Montag überraschend als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten. Kommissarisch führt derzeit Finanzchef Lutz die Geschäfte.