Bahnfahren mit ICE und IC wird im nächsten Jahr teurer.

Wie die Deutsche Bahn in Berlin mitteilte, steigen die regulären Ticketpreise zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember um durchschnittlich 1,9 Prozent. In der ersten Klasse würden die Tarife um 2,9 Prozent erhöht, hieß es. Die Sparpreise sowie die Kosten für die Bahncards 50 und 25 sollen den Angaben zufolge ebenso stabil bleiben wie die Kosten für Platzreservierungen.



Als Entschädigung für die lange Sperrung der Rheintalbahn bei Rastatt werden die am stärksten genutzten Strecken über den Abschnitt Karlsruhe-Basel nicht teurer.