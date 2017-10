Die Deutsche Bahn will weitere ihrer Mitarbeiter mit Bodycams ausstatten.

Dies teilte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Bahn hatte die Kameras seit Anfang des Jahres am Kölner Hauptbahnhof getestet. Demnach gab es keinerlei Angriffe gegen Mitarbeiter, die mit Bodycams ausgerüstet waren. Die Bahn geht deshalb davon aus, das die Geräte die Angestellten vor Gewalt schützen.



Auch manche Bundespolizisten sowie Polizisten in Nordrhein-Westfalen und mehreren deutschen Städten tragen Kameras am Körper.