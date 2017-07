Eine neue Abteilung bei der Deutschen Bahn soll dafür sorgen, dass es weniger Verspätungen durch Baustellen gibt.

Der Infrastrukturchef des Konzerns, Pofalla, sagte in Berlin, das "Lagezentrum Bau" habe die Aufgabe, die Baustellen besser auf den Fahrplan abzustimmen. 15 Fachleute seien seit Anfang Juli in der Abteilung tätig, bis Jahresende sollten es mehr als einhundert Mitarbeiter sein. Pofalla erklärte, er rechne mit ersten positiven Effekten im nächsten Frühjahr.



Das Staatsunternehmen investiert in diesem Jahr 7,5 Milliarden Euro, größtenteils aus Bundesmitteln, in die Erneuerung des Schienennetzes und in Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.