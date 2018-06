Die Deutsche Bahn will ihre Strecken sturmsicherer machen.

Experten des Unternehmens erfassen heute bundesweit die Bäume entlang der Gleise. Das "Team Naturgefahrenmanagement" teilte in Köln mit, kranke, tote oder faule Bäume würden erfasst. Sie sollen von Herbst an gezielt gefällt werden. Bei mehreren Stürmen in den vergangenen Monaten waren Bäume auf Oberleitungen und Schienen gestürzt und hatten den Bahnverkehr erheblich behindert. Im Januar hatte die Deutsche Bahn wegen des Orkantiefs "Friederike" den Fernverkehr sogar ganz eingestellt.

