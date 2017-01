Deutsche Bahn Vorstandschef Grube zurückgetreten

Bahnchef Rüdiger Grube und sein Kollege Ronald Pofalla (picture alliance / dpa / Andreas Endermann)

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Grube, ist zurückgetreten.

Wie ein Konzernvertreter in Berlin bestätigte, soll Finanzchef Lutz den Posten kommissarisch übernehmen. Grund für die Entscheidung Grubes sollen Unstimmigkeiten über seine Vertragsverlängerung gewesen sein. Grube hat demnach dem Aufsichtsrat vorgeworfen, sich nicht an Absprachen zu halten. So sei ihm zugesichert worden, dass er das Unternehmen um weitere drei Jahre führen könne. Im Gegenzug habe er auf eine Gehaltserhöhung und eine Abfindung für den Fall einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses verzichtet. Ursprünglich wollte das Kontrollgremium heute den Vertrag von Grube verlängern, der seit Mai 2009 an der Spitze der Deutschen Bahn stand.