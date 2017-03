Eine heiße Kartoffel war die Aktie der Deutschen Bank heute zu Handelsbeginn: In hohem Bogen warfen die Anleger das Papier des stolzen Bankhauses aus den Depots. Das ist kein Wunder: denn das, was Vorstandschef John Cryan jetzt geliefert hat, ist nur mit sehr großem Wohlwollen als Neubeginn zu verkaufen. Vielmehr ist es ein Herumklempnern an altbekannten Baustellen. Die Postbank soll jetzt doch im Konzern bleiben, aber das ist eher der Not geschuldet. Mehr als fünf Milliarden Euro hatte sich die Deutsche Bank einst den Ausflug in die Welt der Kunden mit dem - im Allgemeinen - kleineren Konto kosten lassen. Beim Versuch, sie wieder loszuwerden, erwies sich die Postbank als Ladenhüter. Sie dürfte noch heute mit vier Milliarden Euro in den Büchern der Deutschen Bank stehen. Ein Preis, der niemals zu realisieren wäre.

Die Bank in Geldnöten

Die zweite große Baustelle, das fehlende Geld, zwingt die Deutsche Bank erneut zu einer Kapitalerhöhung. Es ist schon die vierte seit der Finanzkrise und auch sie ist aus der Not geboren: Die zurückliegenden Rechtsstreitigkeiten haben Milliarden gekostet. Zwei Jahre in Folge schrieb die Bank deshalb so hohe Verluste, dass sich viele fragten, ob das Geldhaus überhaupt noch in der Lage sei, auch Geld zu verdienen. Nun wird der bevorstehende Umbau, darunter eben auch die Integration der Postbank, erneut Kosten verursachen. Der Klempner Cryan ist am Werk. Aber wann sich alle diese Reparaturen irgendwann mal rechnen, steht in den Sternen.

Wo soll die Reise hingehen?

Vielleicht noch wichtiger: viele Aktionäre und Kunden wollen nicht immer nur den Klempner Cryan bei der Arbeit sehen. Ihnen wäre der Visionär Cryan lieber. Denn unklar bleibt, wohin die Reise letztlich gehen soll. Will man vor allem als Investmenthaus global mitspielen? Oder ist die Vermögensverwaltung das Geschäftsfeld der Zukunft? Oder soll zuallererst die deutsche Wirtschaft bei ihrem Handel mit der Welt unterstützt werden, so wie sich das vor 150 Jahren Gründer Adelbert Delbrück dachte?

Cryan fehlt eine Vision

Cryan bleibt die Vision aber auch diesmal schuldig. Als er heute Jobverluste ankündigte, fügte er hinzu, man werde das "auf die deutsche Art" machen. Besser wäre es, wenn die Deutsche Bank nicht nur den Stellenabbau auf die deutsche Art machen würde, sondern auch ihr Geschäft. In einem Land, das geprägt ist von der Ausrichtung auf den Export, das lebt von einem leistungsstarken und vermögenden Mittelstand, könnte die Deutsche Bank wieder die erste und unumstrittene Adresse für deutsche Firmen und Privatkunden werden, zum Ansprechpartner für die deutsche Politik und ausländische Regierungen. Wäre das nicht eine Vision?

