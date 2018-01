Angekündigte Bonuszahlungen bei der Deutschen Bank in Höhe von rund einer Milliarde Euro stoßen bei SPD und Union auf scharfe Kritik.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel sagte der "Bild"-Zeitung, Millionenboni trotz Verlusten widersprächen jedem Gerechtigkeitsempfinden. SPD-Chef Schulz meinte, es würden derzeit Bankfilialen geschlossen und Stellen abgebaut. Wenn in dieser Zeit Boni ausgeschüttet würden, verliere ein Unternehmen an Ansehen. Der CDU-Sozialpolitiker Zimmer betonte, Boni für Minus-Banker seien eine eigenwillige Interpretation des Grundsatzes, dass sich Leistung lohnen solle. - Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zufolge will die Deutsche Bank für 2017 trotz roter Zahlen Boni von etwa einer Milliarde Euro an Manager und Mitarbeiter ausschütten.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.