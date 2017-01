Deutsche Bank Laut Bericht Kürzungen bei Boni geplant

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. (imago/Ralph Peters)

Die Deutsche Bank will angeblich Bonuszahlungen führender Mitarbeiter drastisch kürzen.

Nach Informationen von "Spiegel Online" will die Bank heute bekanntgeben, dass bei nicht-tarifgebundenen Angestellten rund 90 Prozent der Bonuszahlungen für 2016 gestrichen werden. Betroffen seien auch erstmals Investmentbanker in London und New York. Konzernchef Cryan hatte seit seinem Amtsantritt 2015 deutlich gemacht, dass er die Bezahlung in der Branche für überdimensioniert hält.



Die Deutsche Bank steckt mitten in der Sanierung und muss in den USA eine Milliardenstrafe wegen Geschäften mit riskanten Hypotheken zahlen.