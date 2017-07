Mehrere Manager der Deutschen Bank verzichten auf rund die Hälfte ihrer noch nicht ausbezahlten Boni.

Dabei handelt es sich um zehn ehemalige Vorstände und einen noch amtierenden Topmanager, wie die Deutsche Bank in Frankfurt am Main mitteilte, ohne Namen zu nennen. Die Führungskräfte seien einverstanden, dass von insgesamt fast 70 Millionen Euro nur rund 31 Millionen Euro ausbezahlt würden. Der Verzicht auf die Boni sei nicht durch Verfehlungen begründet, sondern ein freiwilliger Ausdruck der Verbundenheit mit der Bank.



Das größte deutsche Geldinstitut war in den letzten Jahren in zahlreiche Skandale verwickelt, darunter mögliche Zinsmanipulationen. Seit 2012 musste die Deutsche Bank fast 15 Milliarden Euro für die Beilegung von Rechtssteitigkeiten aufbringen.