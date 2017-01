Deutsche Bank Millionen-Strafe wegen Geldwäsche-Affäre

Der Hauptsitz der Deutschen Bank in Frankfurt am Main (imago/Ralph Peters)

Die Deutsche Bank muss wegen eines Geldwäsche-Skandals umgerechnet etwa 600 Millionen Euro Strafe zahlen.

Das sei das Ergebnis eines Vergleichs, mit dem ein mehrjähriger Rechtsstreit beendet worden sei, teilte die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde DFS mit. Demnach zahlt die Deutsche Bank umgerechnet knapp 400 Millionen Euro an die DFS und etwa 200 Millionen Euro an die britische Bankenaufsicht FCA. Im Zentrum der juristischen Aufarbeitung standen mangelhafte Kontrollmechanismen der Bank. Die Behörden werfen dem Geldinstitut vor, lange nicht bemerkt zu haben, dass Kunden über Filialen in Moskau und London versuchten, etwa zehn Milliarden Rubel Schwarzgeld zu waschen.