Die große Vertrauenskrise des vergangenen Herbstes mag vorbei sein, echte Zuversicht jedoch sieht anders aus. Da mag John Cryan, der Deutsche-Bank-Chef, sich noch so sehr bemühen, den Optimisten zu geben, immer wieder zu betonen, dass die größten juristischen Brocken, ja nun beiseitegeschafft wurden, die Kunden wieder kämen, das Kerngeschäft der Bank ganz gut laufe.

Hinter Deutschlands größtem Geldinstitut liegt ein Horrorjahr, da gibt es wenig zu beschönigen, ein Horrorjahr, das die Bank und die Belegschaft an ihre Grenzen gebracht hat. Investoren und Partner kehrten der Deutschen Bank zeitweise den Rücken, der Aktienkurs rutschte rasant ab, staatliche Notfallpläne machten bereits die Runde. Was bleibt, ist abermals ein Milliardenverlust und die Erkenntnis, dass die Deutsche Bank immer wieder eingeholt wird von ihrer wenig ruhmreichen Vergangenheit.

Und dabei ließ es John Cryan bei seinem Amtsantritt vor eineinhalb Jahren an Entschlossenheit nicht mangeln. Angetreten, um aufzuräumen, baute der Brite in kürzester Zeit den Vorstand um, verpasste dem deutschen Branchenprimus einen radikalen Sparkurs, strich und kürzte zuletzt - was in der Außenwirkung nicht zu verachten ist - die Bonuszahlungen für Manager und Vorstand. Und in der Tat war es auch Cryan, der die Deutsche Bank, nach der großen Panik-Welle im Herbst, wieder in ruhigeres Fahrwasser brachte, nicht zuletzt durch geschickte Verhandlungen mit der US-Justiz, die die Strafzahlungen für die Hypotheken-Tricksereien am Ende auf ein einigermaßen erträgliches Maß schrumpfen ließ.

Wohin mit der Postbank-Tochter?

Und dennoch: Nach zwei harten Sanierungsjahren ist bei der Deutschen Bank noch immer kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen, zu viele Fragen sind noch immer ungelöst. Eine davon: Wohin mit der Postbank-Tochter, für die sich kein Käufer findet. Weiterhin offen auch, wie die Deutsche Bank ihre doch vergleichsweise dünne Kapitaldecke aufpolstern kann, um auch in Zukunft den Ansprüchen der Regulatoren zu genügen.

Filialschließungen und Stellenstreichungen alleine sind keine Garanten für Wachstum und Erträge. Was fehlt, ist wie bei vielen anderen deutschen Banken auch, ein Geschäftsmodell, das nicht nur Investoren überzeugt, sondern auch Kunden, die sich in der digitalen Welt von den alteingesessenen Instituten nicht abgeholt fühlen. Ein Geschäftsmodell, das also auch in den kommenden Jahrzehnten Gewinne abwirft, auch in Zeiten von Niedrigzinsen. Ohne eine überzeugende langfristige Strategie wird das in der Finanzkrise verloren gegangene Vertrauen in die Deutsche Bank nicht wiederzugewinnen sein.



Spätestens auf der Hauptversammlung im Mai muss die Führungsmannschaft der Deutschen Bank liefern. Als Aufräumer hat Cryan bereits eine gute Figur gemacht, als Visionär muss er sich erst noch beweisen, damit aus einer Vertrauenskrise am Ende nicht noch eine Sinnkrise wird.

