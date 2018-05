Der angekündigte massive Stellenabbau bei der Deutschen Bank hat dem Unternehmen zufolge bereits begonnen.

Vorstandschef Sewing sagte zu Beginn der Hauptversammlung in Frankfurt am Main, man habe sich in den zurückliegenden sieben Wochen bereits von rund 600 Mitarbeitern getrennt. Zuvor hatte das größte deutsche Geldinstitut bestätigt, die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit 97.000 weltweit auf "deutlich unter 90.000" Stellen zu reduzieren, hauptsächlich im Investmentbanking und vor allem in den USA und Großbritannien.



Sewing sagte, der Stellenabbau sei nötig, um die zuletzt unter Druck geratene Bank neu aufzustellen. Er hatte bereits Ende April angekündigt, das Investmentbanking zu verkleinern und das Geldinstitut auf das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Europa auszurichten.

