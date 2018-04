Mit dieser Haltung ist die Deutsche Bank groß geworden: "Wer im Rolls-Royce durch Frankfurt fährt, kriegt von mir keinen Pfennig Kredit", hat Hermann Josef Abs gesagt, der legendäre Vorstandschef des Instituts nach dem Zweiten Weltkrieg. Darin schwingen Bodenständigkeit, Verschwiegenheit und Leistungswille gleichermaßen mit. Mit der Wahl Christian Sewings an die Spitze der Deutschen Bank ist zumindest der Boden bereitet für einen Neuanfang in diesem Sinne. Denn auch wenn Sewing international beschlagen ist, so steht er doch als bisheriger Privat- und Firmenkunden-Vorstand für den Bereich der Bank, der sie einst groß gemacht hat.

Nur wenn sich die Bank auf ihre Wurzeln besinnt und eine zeitgemäße Form findet, die starke deutsche Wirtschaft, insbesondere den exzellenten exportorientierten Mittelstand, auf ihrem Weg in die Volkswirtschaften und Systeme anderer Länder zu begleiten, wird sie eine Zukunftschance haben. Dafür ist der hemdsärmelige Sewing, ein Bankkaufmann von der Pike auf, der richtige Mann.

"Regenmacher" brachten die Bank an den Rand des Abgrunds

Bedenklich sind die Umstände, unter denen er ins Amt kommt. Lange Zeit wurde für die Top-Personalie in den Reihen der Investmentbanker gesucht, die als "Regenmacher" angeblich tolle Gewinne auf den Finanzmärkten einfahren könnten. Bisher brachten sie der Bank vor allem Ärger, brockten ihr derart hohe Strafzahlungen ein, dass sich das stolze Geldhaus mitunter am Rande des Abgrunds stehen sah. Dafür aber waren sie gerne bereit, auch jetzt wieder Milliarden-Boni einzustreichen. Was Aufsichtsratschef Paul Achleitner bis zuletzt geritten hat, erneut einen schillernden Investmentbanker an die Spitze setzen zu wollen, weiß nur er selbst.

Achleitner selbst offenbar das Hauptproblem

Und er selbst, Achleitner, ist ganz offenbar das Hauptproblem der Bank. Alle Fehlleistungen der letzten Jahre: die nicht überzeugende Doppelspitze von Anshu Jain und Jürgen Fitschen, aber auch John Cryan, der Arbeiter ohne Visionen, entstanden unter seiner Ägide. Jetzt scheiden sogar mit dem ehemaligen SAP-Chef Henning Kagermann und E.ON-Chef Johannes Teyssen die letzten deutschen Konzernlenker aus dem Aufsichtsrat aus und stattdessen soll unter anderem ein Wall-Street-Banker einziehen.

Auch wenn Achleitner Sewing möglicherweise jetzt präsentiert, um seinen eigenen Job zu retten: Diese Unbelehrbarkeit in der obersten Kontrolle der Bank ist ein Problem für den Vorstandschef. Nur wenn Sewing dies meistert, vielleicht irgendwann ohne Paul Achleitner, könnte er als neuer Chef der Deutschen Bank Erfolg haben.

