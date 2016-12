Deutsche Bank US-Hypothekenstreit für 3,1 Mrd Dollar beigelegt

Hofft auf bessere Zeiten: Die Deutsche Bank, hier die Unternehmenszentrale in Frankfurt. (imago/Ralph Peters)

Die Deutsche Bank legt den Hypothekenstreit mit den US-Behörden gegen eine hohen Geldsumme bei.

Wie das Kreditinstitut mitteilte, hat es sich in einem Vergleich mit dem amerikanischen Justizministerium auf die Zahlung von 3,1 Milliarden Dollar verständigt. Zudem muss die Deutsche Bank für Kundenentschädigungen in den USA weitere 4,1 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen. Das Geld soll unter anderem für Anpassungen bei Kreditbedingungen genutzt werden. Damit wäre eine der größten Altlasten der Deutschen Bank abgewickelt. Ursprünglich hatte das US-Justizministerium eine Summe von 14 Milliarden Dollar aufgerufen. Dies hatte an den Märkten zeitweise für große Verunsicherung gesorgt.



Dem Geldhaus wurden Tricksereien auf dem US-Immobilienmarkt vorgeworfen. Es soll faule Hypotheken in hochkomplexe Wertpapiere gebündelt haben, die in der Finanzkrise plötzlich wertlos wurden und vielen Anlegern hohe Verlusten einbrachten.