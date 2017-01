Deutsche Bank Weiterer Rechtsstreit in den USA gegen Millionenzahlung beigelegt

Hoffen auf ruhigere Zeiten in den USA: Deutsche Bank-Manager an der New York Stock Exchange (NYSE). (dpa / NYSE / Alyssa Ringler )

Die Deutsche Bank hat einen weiteren Rechtsstreit in den USA durch einen Vergleich beigelegt.

Das Geldhaus habe einer Zahlung von 95 Millionen Dollar zugestimmt, teilte ein New Yorker Bundesanwalt mit. In diesem Fall ging es um Vorwürfe, das Kreditinstitut habe mit einem Netz von Strohfirmen versucht, Steuern in den Vereinigten Staaten zu vermeiden.



Erst Ende Dezember hatte sich die Deutsche Bank mit dem US-Justizministerium auf einen insgesamt 7,2 Milliarden Dollar schweren Vergleich in Zusammenhang mit faulen Hypothekenpapieren geeinigt.