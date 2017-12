Es war Mitte Dezember, als das dritte deutsche Migrationsberatungszentrum in Afrika eröffnete: diesmal in Accra, der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Ghana. Friedrich Kitschelt, Staatsekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, sagt, hier sollen auch Rückkehrer beraten werden. Menschen, deren Migration gescheitert ist:



"Wenn jemand zurückkommt, dann kommt er nicht als Verlierer zurück, sondern es gibt Chancen in der eigenen Kultur, in der eigenen Wirtschaft."



Über diese Chancen zu informieren, sie auszuloten, dabei zu helfen, sie wahrzunehmen – das ist Aufgabe dieser Beratungszentren. In Tunesien hatte Gerd Müller, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, im März das erste Beratungszentrum eröffnet:



"Es wird jetzt sichergestellt, dass keiner der Rückkehrer sich selbst überlassen bleibt."

Beratungsanfragen sind überschaubar

Solche vollmundigen Minister-Ankündigungen treffen dann auf die harte Wirklichkeit. Aylin Türer von der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ist für dieses Projekt in Tunis verantwortlich. Die Zahl derer, die ins Beratungszentrum kommen ist bisher überschaubar:



"Jaaa, zunächst einmal liegt das daran, dass wir eine gewisse Anlaufzeit hier brauchten."



21 Rückkehrer aus Europa waren bis Mitte Dezember unter den insgesamt etwa 1.000 Tunesiern, die sich hier Rat holten. Wer hierher zu den drei Beraterinnen kommt, der will einen Job oder will nach Deutschland – gerne auch beides. Aylin Türer sagt, es gibt ja durchaus Chancen für Tunesier in Deutschland:



"Es gibt bestimmte Mangelprofile: Dazu gehören der IT-Sektor, das Hotel- und Gaststättengewerbe, aber auch der Pflegebereich. Da kann man ganz klar sagen – wenn ihr so ein Profil habt, dann ist die Chance ganz gut."

Mühsame Kleinarbeit

Da treffen dann wiederum die Erwartungen junger Tunesier auf die harte Wirklichkeit: Haben sie eine Ausbildung, die so einem Profil entspricht? Können sie Deutsch? Das Beratungszentrum kann Tipps geben, Kontakte herstellen, es bildet Mitarbeiter der tunesischen Arbeitsagentur weiter – es ist mühsame Kleinarbeit, zusammen mit dem tunesischen Arbeitsamt, an Qualifikationen zu feilen und individuell zu beraten. Und gleichzeitig sollen sie vor den Risiken irregulärer Migration warnen.



Das gilt auch für das Zentrum, das im September in Casablanca, Marokko, eröffnet wurde. Anass Doukkali, Direktor der marokkanischen Arbeitsagentur, arbeitet hier mit den Deutschen zusammen. Doukkali sieht die Dinge nüchtern:



"Viele junge Leute suchen eine Perspektive. Und sie suchen sich heimliche Wege ins Ausland. Wir bieten ihnen Informationen über offizielle Kanäle ins Ausland. Das mögen nicht viele sein, aber es gibt sie."



Weder Ghana, noch Tunesien, noch Marokko stehen weit oben auf der Liste der Staaten, aus denen Migranten nach Europa kommen. Wie viel die deutschen Beratungszentren in diesen Ländern dazu beitragen können, dass das so bleibt – das wird schwer messbar sein. Fakt ist: Sowohl in Marokko als auch in Tunesien scheint die Zahl der irregulären Migrationsversuche in Richtung Spanien wieder nach oben zu gehen.