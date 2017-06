Deutsche bevorzugen TV-Nachrichten Wo informieren Sie sich?

Mehr als drei Viertel der erwachsenen Internetnutzer in Deutschland schauen sich Nachrichten im TV an. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale, repräsentative Befragung. Wie ist das bei Ihnen? Nutzen Sie das Fernsehen als Nachrichtenquelle? Rufen Sie uns an unter 0221-345 3451. Oder mailen Sie uns mediasres-dialog@deutschlandfunk.de